Já com o treinador espanhol em solo angolano, FAB perspectiva «fechar» nos próximos dias o programa de jogos de preparação da Selecção Nacional no Reino de Espanha. Seis angolanos que actuam no basquetebol estrangeiro devem ajudar o País a alcançar, na prova de repescagem, um lugar nos Jogos Olímpicos de 2021.

Bruno Fernando, a principal estrela do basquetebol angolano da actualidade, é dado como certo na Selecção Nacional que, no final de Junho próximo, vai competir, na Lituânia, no torneio Pré-olímpico, de corrida aos Jogos Olímpicos de Tokyo, agendados agora para 2021. Entretanto, há uma baixa confirmada no plantel a ser comandado pelo espanhol Josep Clarós: o irreverente Sílvio Sousa fica fora desta janela de compromisso do combinado nacional, garante a direcção da Federação Angolana de Basquetebol (FAB).

"O Bruno está confirmado, enquanto o Sílvio não contamos com ele para esta "janela" de compromisso da Selecção Nacional", afirma, em declarações ao Novo Jornal, o presidente da FAB.

Moniz Silva não revela os motivos da ausência do MVP do Afrobasket 2016 em sub-18, mas sabe-se que Sílvio Sousa (2m06, 22 anos) se encontra numa fase de reintegração no basquetebol norte-americano, depois do incidente de 2020, que quase lhe custou a expulsão dos Estados Unidos.

Segundo o programa de concentração da Selecção Nacional, o poste Bruno Fernando (2m06, 22 anos), primeiro angolano a atingir a cobiçada NBA, pelas «mãos» dos Atlanta Hawks, junta-se ao conjunto já em Espanha.

Quem também se junta ao grupo já em solo espanhol é o também poste Yanick Moreira (2m11, 29 anos), a atravessar boa forma desportiva no basquetebol europeu, precisamente no AEK da Grécia.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)