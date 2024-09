O treinador da selecção angolana de futebol chamou a atenção dos adeptos para a necessidade de reduzir as elevadas expectativas após a vitória diante do Sudão, por 2 - 1, esta segunda-feira, 09, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Pedro Gonçalves pediu aos adeptos para controlarem as emoções assegurando que Angola não é ainda uma selecção do top do futebol africano e que de pouco vale ter as expectativas tão elevadas, embora se tenha mostrado "satisfeito com a vitória".

Segundo o seleccionador dos Palancas Negras, a história nem sempre será bonita para a selecção e realça que só com sacrifício Angola conseguira chegar ao Campeonato Nações Africanas (CAN), que será disputado em Marrocos no próximo ano.

"Estou satisfeito com a vitória, temos muito para desenvolver e não estamos ainda no topo do futebol africano. Não estamos, e não tenham ilusões! Nem desportivamente, nem logisticamente, nem operacionalmente... não estamos", disse o treinador português, assegurando que é preciso ter noção do que é o top do futebol africano.

Segundo o treinador português, Angola está-se a aproximar, mas tem que "ter o pês bem assentes no chão" para trilhar esse caminho.

Conforme o treinador, as vitórias diante do Gana e do Sudão não são garantia de que a selecção angolana irá ganhar todos os jogos que se avizinham.

Pedro Gonçalves afirmou, por outro lado, que, agora, há muitos jogadores no estrangeiro que mostram disponibilidade em querer representar a selecção de Angola, mas assegurou que só virão os melhores.

Os angolanos festejaram o triunfo diante do Sudão, que os coloca na liderança do Grupo F, isolados, com seis pontos.

O Sudão é segundo com três, num grupo que tem o Gana e Níger com um ponto cada, após os ganeses empatarem, esta segunda-feira, em casa do Níger a uma bola.

Entretanto, minutos depois do triunfo dos angolanos, o Presidente da República, João Lourenço, felicitou, os Palancas Negras, pela vitória diante do Sudão.

Numa mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter), João Lourenço escreveu: "Parabéns Palancas Negras por mais uma vitória".

No texto dirigido à selecção nacional, João Lourenço referiu que "Angola agradece e acredita que com este bom desempenho, chegaremos ao CAN de Marrocos".

O próximo jogo do Grupo F acontece no dia 7 de Outubro, os Palancas Negras recebem o Níger, no estádio 11 de Novembro, e em caso de vitória somará nove pontos e continuará líder do grupo.