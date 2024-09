A selecção angolana de futebol defronta esta segunda-feira, 09, às 20:00, no relvado do estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, a selecção do Sudão, num encontro da segunda jornada do Grupo-F, de qualificação para o Campeonato das Nações Africanas (CAN"2025), que será disputado em Marrocos.

Os amantes do futebol do País inteiro estão à espera de uma vitória dos Palancas Negras, que na passada quinta-feira, derrotaram a forte selecção do Gana, no seu reduto, por 1 - 0, iniciando assim a corrida ao apuramento ao CAN"2025, com o "pé direito".

Sob comando técnico do português Pedro Gonçalves, o grupo esta animada e quer repetir a proeza conseguida em Kumasi, como o demonstra a vaga de optimismo que cobre o país.

Pedro Gonçalves e pupilos realizaram o último treino no Sábado, no relvado do estádio Nacional 11 de Novembro, sob olhar atento da imprensa desportiva.

O Sudão, que já se encontra em Luanda, efectuou este Domingo o treino de adaptação ao relvado e quer surpreender os Palancas Negras em casa.

Na passada quinta-feira, 05, os sudaneses receberam e venceram a selecção do Níger por 1-0, e reparte com Angola a liderança do Grupo F, com três pontos cada.

Para defrontar os sudaneses, Pedro Gonçalves deverá entrar de iniciou com este onze: Ricardo Baptista, Bastos Quissanga, David Carmo, Núrio Fortuna, Clinton Mata, Estrela, Fredy, Milson, Gelson Dala, Randy N'teka e Mabululu.

O avançado Depú foi afastado de grupo por indisciplina e os 22 atletas convocados pelo técnico português estão todos aptos para o jogo.

Em caso de vitória, os Palancas Negras somam seis pontos e ficam isolados na liderança do Grupo F.