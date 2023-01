A Selecção Nacional joga esta segunda-feira,16, diante do Mali, para a primeira jornada do Grupo D do Campeonato Africano das Nações (CHAN), que decorre na Argélia.

Os angolanos e malianos voltam a medir forças 13 anos depois do histórico 4 - 4, que ficou gravado na memória dos angolanos, no CAN 2010, que o País organizou, como o pior resultado de sempre na história do futebol.

O CHAN é um campeonato organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), destinado apenas aos jogadores que actuam nas ligas internas do continente, deixando de fora as estrelas que brilham nos principais campeonatos do mundo, e já vai na sua VII edição.

Os "Palancas Negras" jogam às 17:00, no estádio Miloud Hadefi, na cidade de Orão, no litoral mediterrânico da Argélia, e, segundo o técnico da selecção nacional, Pedro Gonçalves, os jogadores estão confiantes no bom resultado.

"Estamos a tentar tirar a ansiedade do próprio jogo. Queremos fazer um bom desafio e superar o nosso adversário", disse o treinador.

Em termos de histórico do CHAN, Angola está melhor posicionada que a selecção do Mali. Os Palancas Negras chegaram em 2011, na primeira edição do CHAN, à final, onde perderam diante da Tunísia por 2-1.

Mas no ranking das selecções da CAF, o Mali é muito superior Angola, visto que ocupa a 9ª posição, depois da Costa do Marfim, e os "Palancas Negras" ocupam a 23ª posição.

O desafio no estádio Miloud Hadefi, na cidade de Orão, reavive a memória dos angolanos no histórico 4 - 4, no CAN 2010, que o País organizou, em Janeiro daquele ano e que ficou marcado, para os angolanos, como o pior jogo da história do futebol.

Até aos 37 minutos da 2.ª parte Angola vencia o Mali, por 4 - 0, mas deixou-se empatar, o que causou aos angolanos uma enorme desilusão e perca de confiança na sua selecção principal de futebol.

Entretanto, Pedro Gonçalves e jogadores asseguram que este episódio dramático, já faz parte do passado e estão confiantes na vitória.

Os angolanos marcam presença pela quarta vez no CHAN, a última presença de Angola neste evento ocorreu em 2018, em Marrocos. Os "Palancas Negras" foram eliminados nos quartos-de-final, ao perderem diante da Nigéria, por 2 -1.