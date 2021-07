A Federação Angolana de Andebol (FAAND) lançou, na última segunda-feira, 19, o seu canal de TV on-line, denominado FAAND TV, que, segundo a instituição, estará disponível em várias plataformas digitais. Trata-se, de acordo com fonte federativa, de uma iniciativa sustentada financeiramente pelos seus patrocinadores directos.

Conforme a direcção liderada por José Amaral Júnior "Maninho", a materialização da FAAND TV resulta de uma parceria mutuamente vantajosa com uma marca de prestígio, embora nova no mercado. "Esta marca é a TV Belas, que se associou à nossa federação, para juntos caminharmos em busca da excelência e de performances cada vez melhores", disse, acrescentando que a inauguração da TV é o cumprimento das promessas eleitorais feitas pelo actual presidente da instituição.

"Diz a sabedoria popular que o prometido é devido... Estamos aqui para cumprir com uma promessa eleitoral que sempre acreditamos ser exequível, apesar do cepticismo de várias pessoas, algumas das quais até ligadas à modalidade. A FAAND TV é tão possível que hoje está no ar em emissão inaugural, esperando satisfazer as legítimas expectativas do grande público. E não falamos apenas do público amante do andebol, mas também do público do desporto, de um modo geral", lê-se na nota federativa.

