Morreu esta quinta-feira, 08, em Luanda, o treinador do clube Recreativo da Caála, David Dias, após duas paragens cardíacas, devido a insuficiência respiratória aguda, como consequência da covid-19, anunciou em comunicado o presidente do clube, Horácio Mosquito.

David Dias, de 51 anos, fazia parte dos 13 integrantes da equipa de futebol do Recreativo da Caála diagnosticados com covid-19 a 15 de Junho último.

Enquanto técnico, David Dias orientou o Progresso Sambizanga e o Santos FC, além de ter tido passagem por Inglaterra. Em Inglaterra, o técnico angolano treinou a formação Bacup Borough, da III divisão semi-profissional de Manchester.

Como futebolista, representou em Portugal as formações do Juventude de Lisboa, FC Torriense e FC Maia. Ainda com as camadas jovens da equipa inglesa conquistou, em 2009, o torneio internacional da Umbro em sub-18.

Regressou a Angola em 2010 para treinar o Recreativo da Caála. De 2012 a 2013 trabalhou no Progresso Associação do Sambizanga, voltando a assumir o comando técnico do Recreativo da Caála em 2017, onde se manteve até à sua morte.

David dos Santos Dias morreu na clínica Sagrada Esperança. O técnico deixou o Recreativo da Caála na 6° posição do Girabola, com 40 pontos.

Até esta quinta-feira, 08, Angola registava 39.593 casos positivos, 925 óbitos, 34.100 recuperados e 4.568 activos. Dos activos, 14 são críticos, 15 graves, 41 moderados, 11 leves e 4.487 assintomáticos.