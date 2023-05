Judo, uma modalidade que nos últimos três anos se viu mergulhada numa crise administrativa, devido ao impasse das eleições de 2020, em que o MINJUD "impediu" o elenco de Carlos Luís de tomar decisões na FABOXE, está, este ano, entre as quatro que mais dinheiro vão receber do erário.

O Executivo angolano vai gastar cerca de dois mil milhões de kwanzas, pouco mais de quatro milhões de dólares, com a massificação do futebol em todo o País, lê-se no Orçamento Geral de Estado/2023, consultado pelo Novo Jornal.

A despesa, segundo cálculos efectuados por este semanário, é 27 vezes superior à dotação orçamental de 2022, em que o Executivo, para a massificação da modalidade conhecida mundialmente como desporto-rei, deu apenas 75 milhões Kz.

Quem também viu acrescido o seu orçamento para 2023 é o basquetebol, com um bolo de pouco mais de mil milhões e 900 milhões Kz, num acréscimo de quase 25%, comparando com o ano anterior, constatou este jornal.

De acordo com o câmbio do dia do Banco Nacional de Angola (BNA), este ano, o basquetebol, tida como a segunda modalidade com mais praticantes no País, vai ficar com perto de 3,8 milhões USD.

