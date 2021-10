Para passarem a fazer a cobertura dos jogos do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, vulgo Girabola, os jornalistas angolanos serão obrigados pela FAF a tratar a "Licença Mais", que irá possibilitar-lhes o acesso aos diferentes palcos futebolísticos que irão acolher os mais de 480 encontros da prova maior, apurou o Novo Jornal de fontes ligadas ao processo.

António Muachilela, jornalista e director do Gabinete de Comunicação e Markentig, admitiu a este jornal que "a FAF não está a inventar nada, muito pelo contrário, só está a cumprir o que consta dos regulamentos do Girabola". O responsável assegurou que, relativamente a mais detalhes sobre o assunto, os jornalistas deverão contactar a direcção da AIDA, por ser o órgão que tem intermediado com o elenco de Artur Almeida e Silva.

Segundo o director, a "Licença Mais" irá custar três mil kwanzas, mas, em caso de perda do documento por parte do jornalista, esse poderá fazer uma segunda via no valor de oito mil Kz e 15 mil para a terceira. "Caso o jornalista deixe perder a terceira via do documento, António Muachilela adverte que não terá outra emissão durante a época, sendo que o mesmo terá de solicitar outro, apenas na edição do Girabola".

Por o trabalho dos profissionais de comunicação social ser público, a "Licença Mais", logo que foi anunciada, espoletou uma polémica no seio da classe jornalística desportiva angolana.

