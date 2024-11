A selecção angolana de futebol, Palancas Negras, empatou na noite de sexta-feira, no estádio 11 de Novembro, diante do Gana, e continua na liderança do Grupo F, de qualificação ao CAN'2025, no Marrocos.

Os Palancas Negras estavam a perder desde a primeira parte, mas empataram aos 68 minutos por intermédio de Zine, que saltou do banco.

Com este empate, Angola soma 13 pontos na liderança do Grupo F, onde já está apurada para o CAN do próximo ano.

Os Palancas Negras perdem também os primeiros pontos deste a primeira jornada do grupo.

Mais de 45 mil adeptos e espectadores estiveram no estádio 11 de Novembro para puxar pelos Palancas Negras, estre os adeptos VIP esteve o Presidente da República João Lourenço, que assistiu ao jogo.

Com este empate, a selecção do Gana fica, definitivamente, fora do CAN do próximo ano.