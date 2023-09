Futebol: Angola consegue 9ª qualificação para o CAN

A selecção nacional de futebol qualificou-se esta noite, na cidade do Lubango, para o CAN do próximo ano, na Costa do Marfim, ao empatar sem golos diante do Madagáscar, no estádio nacional da Tundavala, no último jogo do apuramento ao CAN/2024.