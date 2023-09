A selecção nacional de futebol "Palancas Negras" joga esta quinta-feira,07, no relvado do estádio Tundavala, na cidade do Lubango, na província da Huíla, em jogo decisivo frente ao Madagáscar referente À última jornada de apuramento PARA o CAN'2024, na Costa do Marfim.

Uma vitória garante o apuramento aos "Palancas Negras", mas um empate também serve, desde que o Gana, líder do Grupo E, com nove pontos, vença ou empate com a República Centro Africana (RDC).

O desafio é de grande importância para os angolanos, pois está em jogo a qualificação para o CAN, competição em que Angola já não participa desde 2019.

Para chegar à próxima Taça Africana das Nações, Angola deverá vencer o jogo que se aguarda com grande espectativa.

O técnico da selecção nacional, o português Pedro Gonçalves, disse à imprensa que teve "pouco tempo" para preparar o jogo contra o Madagáscar, marcado para às 17:00, na capital da Huíla.

Ao falar em conferência de imprensa, no lançamento do jogo, o treinador admitiu que não teve uma preparação desejada, o que pode criar dificuldades na abordagem do jogo.

Ainda assim o seleccionador afirmou que a equipa está pronta para o jogo e espera qualificar-se para o CAN do próximo ano.

"Sabemos que eles vêm de um torneio de ilhas do Índico, com boa parte da equipa envolvida, em que no futebol saíram-se vencedores, por isso estamos em alerta", disse o treinador.

Segundo Pedro Gonçalves, o grupo está motivado e mobilizado para conseguir alcançar a qualificação.