O Racing de Madrid, equipa recém-criada no futebol espanhol anunciou a contratação do internacional angolano de 39 anos, Mateus Alberto Contreiras Gonçalves "Manucho Gonçalves", antigo jogador do Manchester United da Inglaterra e do Real Valladolid de Espanha.

O jogador angolano estava sem clube desde 2019, altura em que representou o Cornellà, da segunda divisão B de Espanha.

No seu primeiro ano de existência, o objetivo do Racing de Madrid é a promoção, uma vez que vai competir no Madrid Preferencial.

No futebol inglês, o ex-avançado dos "Palancas Negras" não conseguiu afirmar-se na equipa principal do Manchester United e seguiram-se os empréstimos ao Panathinaikos e Hull City até que, em 2009, foi transferido a título definitivo para o Valladolid por 2,75 milhões de euros.

No futebol internacional, Manucho Gonçalves representou, para além do Manchester United e do Real Valladolid, o Bucaspor, Manisaspor, Rayo Vallecano, e, por último, o Cornellà, da segunda divisão espanhola.

Longe dos holofotes, o internacional angolano encerrou a sua carreira em Julho de 2019, após terminar o seu contrato com o Cornellà.