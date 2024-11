O estádio 11 de Novembro será palco, esta noite, do jogo entre Angola e Gana, naquele que será o "trumuno dos gingantes" do Grupo F, qualificativo para o Campeonato Africano das Nações (CAN"2025), que se disputará em Marrocos.

Os Palancas Negras, já qualificados, querem partir a "espinha dorsal" dos Black Stars, a selecção do Gana, que matematicamente ainda sonha com o apuramento, apesar deste sonho ser quase impossível, devdo à sua posição na tabela classificativa e pelo facto de ficar a depender de terceiros.

A selecção angolana quer manter a invencibilidade do Grupo F, que lidera com 12 pontos, após vencer as quatro partidas realizadas até o momento.

A organização colocou à disposição 45 mil bilhetes para este confronto, que terá lugar às 20:00.

Esta partida é aguardada com expectativa, particularmente por parte dos angolanos, que querem chegar ao 5.º jogo vitoriosos, embora estejam já qualificados.

O técnico Pedro Gonçalves e os atletas estão focados na vitória, porque querem terminar em primeiro lugar do Grupo F.

No jogo da primeira jornada, os Palancas Negras venceram o Gana, que jogou em casa, em Kumasi, por 1 - 0.

No caso de Angola terminar líder do grupo, como tudo indica, pode evitar que no acto do sorteio seja colocada como cabeça-de-série, e evitar o cruzamento, na fase de grupos, com adversários com maior potencial competitivo.