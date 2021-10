Semanário Novo Jornal

Girabola: FAF multa e pune Kabuscorp do Palanca com dois jogos à porta fechada

Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol suspendeu Kabuscorp do Palanca com dois jogos à porta fechada, no Girabola, devido ao excesso de lotação e actos de vandalismo dos seus adeptos na primeira jornada, no embate frente ao Sporting de Cabinda.