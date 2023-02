Aos 23 futebolistas que em 2019 representaram o País no Mundial do Brasil, a FAF deve, segundo cálculos deste semanário, 80,5 mil dólares norte-americanos, pouco mais de 40,5 milhões Kz. Federação não reage às questões enviadas pelo Novo Jornal.

Jogadores da Selecção Nacional sub-17, que em 2019 representaram o País no Campeonato do Mundo do Brasil, acusam a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF) de não ter pago, até agora, os prémios referentes às diárias, qualificação e vitórias conseguidas na prova, soube o Novo Jornal através de uma carta tornada pública pelos atletas.

Aos 23 futebolistas que representaram o País no Brasil, a FAF deve, segundo cálculos deste semanário, 80,5 mil dólares norte-americanos, pouco mais de 40,5 milhões de kwanzas.

"Nós, jogadores da Selecção Nacional de Angola de futebol sub-17, em representação do País, estivemos presentes no Campeonato do Mundo no Brasil, em 2019. Durante o tempo em que estivemos na competição, a FAF não fez os pagamentos referentes às diárias, semanas de treino e prémios de qualificação de jogos de duas vitórias conquistadas pela Selecção na referida competição", pode ler-se no comunicado feito pelos atletas que, na prova, ficaram na 14.ª posição, a terceira melhor selecção entre as africanas.

