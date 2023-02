Apesar de constar da lista dos basquetebolistas convocados pelo técnico espanhol Josep Clarós, com vista à disputada da 6.ª e última janela de apuramento ao Mundial de Basquetebol, a ser realizado em Agosto em três países do continente asiático, Bruno Fernando, a única "torre" nacional na maior liga dessa modalidade (NBA), poderá desfalcar a Selecção Nacional, devido ao duplo compromisso que os Houston Rockets vão ter na fase regular, soube o NJ de fonte federativa.

A fonte ligada ao núcleo restrito do elenco dirigido por Moniz Silva assegurou que o técnico, ao fazer a convocatória, "pensou apenas na qualificação da Selecção Nacional", mas lembrou que a vinda do jogador pode estar condicionada, devido à agenda da sua formação, que ocupa a "cauda" da Conferência Oeste da NBA, na 15.ª posição.

"Ainda é uma incógnita a vinda de Bruno Fernando ao País. Como devem calcular, a NBA é a liga mais profissional do mundo, os basquetebolistas que aí militam dificilmente dão importância às selecções, isso para não perderem, muitas vezes, os seus lugares na equipa. Por outro lado, o bom senso do atleta e do técnico também conta muito. Se o Bruno não se fizer presente, não o poderemos crucificar, pois, nesta fase da carreira, o clube é mais importante, por ser o emprego que lhe paga salários", confidenciou a fonte, garantindo que tudo está aberto.

Só durante o mês em curso, até ao dia 25 de Fevereiro, um dia antes do arranque da 5.ª janela de apuramento que o País acolhe no Pavilhão Multiusos do Kilamba, os Houston Rockets vão disputar nove jogos desta fase do campeonato, aponta a pesquisa efectuada pelo Novo Jornal.

A agenda preenchida de jogos faz que a fonte federativa considere que Bruno Fernando venha a desfalcar a Selecção num momento em que os Houston Rockets, no Oeste, estão na 15.ª posição (última). A conferência é liderada pelos Denver Nuggets.