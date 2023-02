Só com futebolistas, direcção do Sporting de Cabinda tem uma dívida de cerca de 49 milhões de kwanzas. Salvação dos leões do Norte pode estar nas «mãos» da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

A direcção do Sporting de Cabinda, actualmente sob liderança de Bartolomeu Fuca, está com uma dívida de pouco mais de 60 milhões de kwanzas, resultante do não-pagamento de jogadores, equipa técnica e funcionários administrativos, soube o Novo Jornal do próprio líder daquele emblema.

Só em contratos de futebolistas, desde Agosto último até à presente data, a dívida já está cotada em quase 49 milhões Kz, e, segundo o número um do clube da província mais ao Norte do País, os salários em atraso já vão em quatro meses, e não 12, como alguns órgãos têm noticiado.

"Iniciámos o campeonato em Setembro, então temos esse problema de Setembro até agora, apesar de que naquele mês já tivéssemos dado algum dinheiro que tínhamos recebido do consórcio, na altura sob tutela da Federação Angolana de Futebol (FAB). Avaliámos a dívida mais ou menos nesse sentido, é de Agosto até agora", explicou o líder leonino, assumindo, entretanto, haver um grupo de cinco jogadores antigos, por isso veio à superfície a reclamação dos 22 meses sem salários.

Já o montante de dívida que o clube carrega com a equipa técnica e trabalhadores administrativos atinge a cifra de pouco mais de 20 milhões Kz. " [Os quase 49 milhões Kz de dívida aos jogadores] com a equipa técnica e funcionários remetem-nos aí a 60 e tais milhões. Essa é a dívida que nós temos", assegurou o dirigente desportivo.

