O Presidente da República, João Lourenço, visita, nos dias 30 e 31 de Julho, a Guiné-Conacri e, nos dias 02 e 03 de Agosto, o Ghana. O Chefe de Estado será condecorado com a Grã-Ordem Nacional da Guine-Conacri, uma distinção também já atribuída a António Agostinho Neto por Ahmed Sèkou Touré, em 1973. São visitas com um grande significado histórico e que João Lourenço irá para revitalizar os laços bilaterais, reforçar parcerias estratégicas e traçar um novo caminho para a cooperação com base em interesses e benefícios mútuos.