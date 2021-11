O Ministério da Juventude e Desportos assegura que estão na recta final as obras de melhoria do estádio 11 de Novembro, isto em resposta às exigências iniciais da Confederação Africana de Futebol (CAF). O MINJUD aguarda, contudo, a disponibilização de verbas à altura de se proceder a uma intervenção mais profunda na maior infra-estrutura desportiva do País, construída para acolher a abertura e a final do CAN2010.

Segundo uma fonte da direcção do MINJUD, o organismo já tem um pormenorizado relatório sobre o actual quadro técnico do imóvel, sendo que os indicadores do documento apontam para uma necessária reparação exaustiva em muitos dos compartimentos do estádio localizado a Sul de Luanda.

