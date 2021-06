FAB confirma ao NJ que Bruno Fernando irá falhar o pré-olímpico da Lituânia, pelo facto de a sua equipa, os Atlanta Hawks, estar a disputar as finais de conferência da NBA. Contudo, órgão-reitor admite presença do atleta no Afrobasket.

Ao contrário do que tinha afirmado Moniz Silva em Maio último, o basquetebolista angolano Bruno Fernando já não vai representar o País no pré-olímpico da Lituânia, devido à qualificação dos Atlanta Hawks à grande final da Conferência Este da NBA, confirmou ao Novo Jornal Sílvio Lemos, vice-presidente da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), que acompanha o estágio da Selecção Nacional em Espanha.

De acordo com Sílvio Lemos, "a não-ida de Bruno Fernando ao pré-olímpico não deve trazer tristeza aos angolanos, porque, pela primeira vez na historia, Angola vai ter um atleta a disputar uma final de conferência da National Basketball Association (NBA), a maior liga de basquetebol do mundo.

Apesar de felicitar Fernando por ter chegado à final da Conferência Este, Sílvio Lemos reconhece que o atleta irá deixar um vazio à Selecção, mas lembra que, com os jogadores que estão a trabalhar com o técnico, saberão dignificar as cores de Angola.

"Temos de ser honestos. Para quem acompanha a evolução de Bruno Fernando na NBA, não disputar o pré-olímpico é um mal menor para a Selecção, embora vamos sentir a sua falta. É orgulhoso, para qualquer angolano, ver um dos nossos jogar a grande final de conferência da maior liga de basquetebol do mundo", disse Sílvio Lemos.

Com a não-participação no pré-olímpico, a FAB diz que a história não irá repetir-se, porque, entre Agosto e Setembro próximo, a instituição tudo fará para que o basquetebolista que actua na América possa estar na 30.ª edição do Afrobasket, prova a disputar-se no Rwanda.