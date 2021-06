Imprensa norte-americana noticiou, esta semana, que Sílvio de Sousa, atleta que em 2020 se desvinculou da Universidade de Kansas (KU), se inscreveu no portal de transferências da NCAA. Fonte garante que será o regresso do poste às quadras.

No próximo dia 29, a NBA irá realizar o draft 2021, evento em que as trinta equipas vão procurar recrutar atletas que são elegíveis para ingressar na maior liga de basquetebol do mundo. À semelhança de 2019, com a entrada histórica de Bruno Fernando, este ano, o País não terá nenhum representante. Fontes ligadas a Sílvio de Sousa, que em 2020 suspendeu a actividade desportiva com os Kansas (KU), revelaram que o basquetebolista poderá voltar à NCAA entre os meses de Agosto e Setembro.

Depois de quase dois anos sem competir e um passado ano desde que deixou os Kansas Jayhawks, a imprensa desportiva daquele país avançou, esta semana, que Sílvio decidiu inscrever-se no portal de transferências da NCAA, escreveu o site norte-americano 247 Sports.

Por iniciativa própria, e em função dos problemas que teve com a justiça americana em 2020, Sílvio optou por não participar da temporada 2020-21 do basquetebol universitário, o que o colocou no primeiro atleta da KU a desistir no ano passado. No seu anúncio, o basquetebolista citou "questões pessoais" como o motivo para se afastar do programa.

