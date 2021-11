Sócios tricolores com quotas em dia reúnem-se a 20 do corrente mês, para análise e aprovação do plano económico e desportivo 2022, encontro a decorrer na sede do clube.

Em cumprimento ao disposto no artigo 25 dos seus estatutos, a presidência da mesa da assembleia-geral do Petro de Luanda chamou, para o dia 20 do corrente mês, todos os sócios activos, para análise e aprovação do orçamento do exercício económico do ano de 2022, apurou o Novo Jornal de fontes próximas ao elenco dirigido por Tomás Faria.

Além do orçamento, os sócios tricolores vão analisar e aprovar o plano desportivo do exercício económico de 2022.

Segundo o programa do conclave, se na hora prevista o número de sócios autorizados não estiver completo, a assembleia-geral realizar-se-á meia hora depois com o número de sócios presentes.

"Só terão acesso à reunião da assembleia-geral os sócios que tenham pago integralmente as respectivas quotas até ao dia 10 de Novembro de 2021, nos termos de alínea d) do artigo 8 da II Secção e II Capítulo dos estatutos do clube Atlético Petróleos de Luanda, concernente aos deveres dos sócios", lê-se no documento a que este jornal teve cesso.

No dia do certame, quanto aos sócios ausentes da província de Luanda, ou que não possam estar presentes fisicamente, a mesa da assembleia-geral avança que estes poderão fazê-lo através da plataforma Zoom, com o link a ser enviado para os associados com as quotas em dia.

Ao que apurou este jornal, dentre os sócios activos, poderão participar da reunião mais de três centenas de pessoas.

