Petro de Luanda gastou mais em prémios de jogo que em salários em 2022

Dados do relatório e contas a que o Novo Jornal teve acesso detalham que, no ano passado, o clube do Eixo Viário aplicou mais de 4,5 mil milhões de kwanzas em ordenados e salários de 475 funcionários, entre os quais atletas, técnicos e outros trabalhadores, e 5,1 mil milhões Kz em prémios de jogo e troféus por alcance dos objectivos traçados pelo emblema fundado a 14 de Janeiro de 1980.