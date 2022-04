O Progresso Sambizanga e o Petro de Luanda protagonizam esta quarta-feira um confronto descrito como um dos maiores clássicos de Luanda. Os "tricolores", líderes com 54 pontos, procuram o título perdido há uma década, quando o clube acumula no seu pecúlio 15 troféus, já os "sambilas", no 14º com 17, pretendem fugir à zona de despromoção, em partida da 24ª jornada, a disputar-se às 16 horas no estádio 11 de Novembro.

Os dois clubes chegam ao jogo do Campeonato Nacional de Futebol (Girabola 2021/2022) em condições totalmente opostas na tabela classificativa.

Sem qualquer troféu conquistado na prova iniciada em 1979, ou seja, quatro anos depois do seu surgimento, o Progresso pode até ambicionar, legitimamente, uma vitória, mas a concretização de tal desiderato será extremamente difícil, perante a um oponente que já olha para o continente africano.

A realizar uma das melhores épocas de todos os tempos, a equipa do "Eixo Viário" não tem dado hipóteses aos adversários, fundamentalmente neste último turno da competição doméstica, numa altura em que se qualificou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões de África.

Recentemente perdeu ingloriamente diante do Wydad de Casablanca de Marrocos, por 0-5, quando ambas já só cumpriam calendário, resultado que pode servir de incentivo para o conjunto redimir-se. A vítima pode ser o Progresso.

O jogo constitui-se em preparação para a recepção ao Mamelodi Sundowsda África do Sul, no dia 16, para os "quartos" da Champions africana de clubes, no estádio 11 de Novembro.

Nos embates entre si, nos últimos cinco anos, o Petro de Luanda venceu em quatros ocasiões e empatou um vez 2-1 e 1-1, (2018/2019), 3-2 e 3-1 (2019/2020) e 4-0 (2021/2022).

Ainda nesta quarta-feira, o Sagrada Esperança (2º com 50) defronta, no Estádio Mundunduleno, o Bravos do Maquis (9º com 30) para acerto da 19ª jornada.

O Sagrada, que esteve envolvido na Liga dos Clubes Campeões de África, antecipou o jogo da 24ª jornada em que venceu a Académica do Lobito (7º com 31), por 2-0, no dia 2 de Março,

A jornada prossegue dia 20 deste mês com os jogos Sporting de Benguela (16º com 4) - Sporting de Cabinda (11º com 28), às 15 horas no Ombaka, Cuando Cubngo (12º com 26) - Bravos do Maquis (9º com 30), às 15h nos Eucalipto.

No dia 27 jogam Clube Desportivo da Luanda Sul (13º com 22) - Recreativo do Libolo (6º com 31), às 15h nas Mangueiras.

Já para concluir a jornada 24, medem forças no dia 30 Recreativo da Caála (8º com 31) - Desportivo da Huíla (5º com 34), às 15h na Caála, Interclube (4º com 36) - Wiliete de Benguela (10º com 30), às 15 no 22 de Junho e 1º de Agosto (3º com 43) - Kabuscorp do Palanca (15º com 12), às 16h no 11 de Novembro.