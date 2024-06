O Petro de Luanda venceu na noite desta quarta-feira, 19, num jogo de "roer as unhas", o 1.º de Agosto, por 2 -1, na partida referente às meias-finais da Taça de Angola em futebol.

Os tricolores, comandados pelo técnico português Alexandre Santos, marcaram os três golos do jogo ainda na primeira parte.

Os militares adiantaram-se no marcador com um auto-golo de Pedro Pinto, que depois voltou a marcar para o Petro. Antes, o defesa Kinito restabeleu a igualdade no marcador para os tricolores.

O Petro é o campeão do recém-terminado Girabola 2023/24, ao passo que os "militares" ficaram na 7ª posição.

Alexandre Santos, o técnico do Petro, conseguiu, depois de três anos à frente dos tricolores, vencer o 1.º de Agosto.

No próximo domingo, dia 23, o Petro desloca-se à Lunda-Sul para defrontar o FC Bravos do Maquis do Moxico, naquele que será o jogo da final da Taça de Angola.