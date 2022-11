"Pela retumbante vitória obtida no Campeonato Africano da modalidade, disputado recentemente no Senegal, felicito em meu nome e no de todo o Povo angolano, a selecção nacional feminina de andebol, que soma assim o seu décimo quinto triunfo naquele escalão.

"A conquista enche-nos de enorme alegria e é, claramente, a demonstração do que somos capazes quando trabalhamos de modo organizado e determinado", diz o Presidente da República.

Para o efeito, exortou a todos os que trabalharam para este triunfo, dentro e fora da quadra de jogos, a prosseguirem por este caminho para que continuem a somar vitórias no futuro e, mais do que isso, a despertar e a estimular, a juventude, a vontade de servir com brio a Nação em todas as frentes.

A selecção sénior feminina de andebol que conquistou, no sábado, 19, o 25º Campeonato Africano com vitória sobre a congénere dos Camarões, por 29-19, em prova realizada em Dakar, Senegal, prepara-se agora para o campeonato do mundo, a decorrer de 30 de Novembro a 17 de Dezembro de 2023, a ser co-organizado pela Noruega, Dinamarca e Suécia.

Angola, Senegal, Camarões e Congo são as selecções africanas apuradas para o campeonato do mundo em andebol sénior feminino.

Fruto da hegemonia continental, Angola tem presença regular em campeonatos do mundo e jogos olímpicos.

A selecção sénior feminina de andebol recebeu 25.000 euros pela conquista do Campeonato Africano das Nações 2022.

A equipa dos Camarões, na segunda posição, recebeu 15.000, e o Congo Brazaville, na terceira posição, ficou com 10.000 euros.

Este triunfo confirma a hegemonia de Angola no andebol feminino no continente africano, com 15 títulos.

No histórico, as angolanas perderam uma única final, em 1991, na cidade do Cairo (Egipto), com derrota uma frente à Nigéria.