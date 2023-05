Semanário Novo Jornal

Presença do D"Agosto na «Champions África» entregue ao Estado-maior das FAA

1.º de Agosto, vice-campeão do "Gira" 22/23, com os cofres quase vazios, face ao corte orçamental por parte do MNFIN, não quer voltar a cometer o erro de disputar a Liga dos Clubes Campeões de África sem que o Estado-Maior das FAA, dono do clube, assuma as despesas do seu "fardo".