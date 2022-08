Marcada para o próximo dia 20 do corrente mês, a presidência da mesa da assembleia-geral do Clube Desportivo 1.º de Agosto deu apenas 15 minutos para que cada sócio com quotas pagas consultasse o "calhamaço" dos relatórios e contas do emblema que vive um dilema financeiro desde Junho de 2021.

A medida estipulada pela presidência da mesa da assembleia-geral está a ser contestada por um grupo de sócios com as quotas pagas, por considerarem curto o tempo dado para consultar quatro relatórios e contas de 2018 a 2021, apurou este semanário.

Mário Lemos, sócio do clube desde 1988, lembra, via Facebook, que, antes de o presidente da mesa da assembleia-geral e o presidente do 1.º de Agosto assumirem os actuais cargos, já era adepto associado, pelo que vai recusar consultar em apenas 15 minutos os documentos da tão esperada assembleia-geral de um dos clubes mais promissores do País.

