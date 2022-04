Dois anos depois de a CAF ter recorrido à tecnologia, finalmente, neste fim-de-semana, Angola vai fazer estreia do VAR, mas para o jogo Petro - Mamelodi Sundowns, da «Champions». FAF diz-se sem recursos para implementar no Girabola.

Com investimento da própria Confederação Africana de Futebol (CAF), o jogo deste sábado, 16, entre as formações do Petro de Luanda e os sul-africanos do Mamelodi Sundowns Football Club vai ter recurso ao Vídeo-árbitro (VAR), a mais moderna tecnologia aplicada a partir dos quartos-de-final da "Champions África", apurou este semanário junto da organização.

No embate referente aos quartos-de-final da maior competição a nível de clubes em África, segundo documento da CAF a que o Novo Jornal teve acesso, o VAR estará nas mãos de Bakary Papa Gassama (gambiano) e o assistente El Hadji Malick Samba, de nacionalidade senegalesa.

"A CAF vai trazer todo o equipamento necessário, a FAF, na qualidade de País que vai acolher o jogo, terá de disponibilizar apenas uma sala climatizada, não mais de 50 metros do carro de transmissão e internet de alta velocidade", avançou uma fonte ligada à organização do embate referente à primeira-mão dos quartos-de-final da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

