A partir deste fim-de-semana, o Petro de Luanda, presidido por Tomás Faria, começa a comercializar "passes de acesso ao Girabola 2021-2022", isso para sócios com ou sem as quotas em dia, apurou o Novo Jornal de fonte ligada ao "núcleo duro" do clube.

Segundo a fonte, o preço dos passes de ingresso aos jogos do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão ronda entre os 15 mil kwanzas, para a bancada geral, 40 mil, para o camarote nascente, e 50 mil, para o camarote poente.

Essa inovação, conforme o interlocutor, serve para dar maior conforto e dignidade aos sócios. "Quem tiver este cartão terá acesso exclusivo, não deverá mais suportar as longas filas existentes quando os adeptos se deslocam ao estádio".

Os detentores dos futuros ingressos de acesso ao estádio sentirão apenas os benefícios quando o Petro de Luanda estiver a jogar em casa, no caso no estádio 11 de Novembro, catedral que, após encerramento da Cidadela Desportiva, passou a ser a casa da formação do Eixo-Viário.

"Neste momento, em virtude da adesão, estamos a estudar várias probabilidades futuras. Nos próximos tempos, poderemos anunciar mais benefícios para aqueles que adquirirem os passes de acesso ao Girabola 2021-2022", perspectivou.

Esta inovação, de acordo com o clube tricolor, faz parte do conjunto de promessas anunciadas por Tomás Faria, aquando da sua reeleição como presidente do emblema mais titulado do campeonato angolano, função que assume desde 2014.