Afreximbank tem 5.000 milhões USD para o sector energético em África - Memorando com os países africanos produtores de petróleo inclui criação do "Banco de Energia"

Angola, à semelhança dos 14 membros da Organização Africana dos Produtores de Petróleo, passará a contar, em breve, com um fundo de 5.000 milhões USD destinados a investigações e desenvolvimento da indústria petrolífera no continente. Um memorando com os países africanos produtores de petróleo inclui a criação do "Banco de Energia", futura instituição responsável pelo financiamento de projectos de investigação e prospecção de petróleo e gás no continente.