Entrada de nova telefonia móvel em Luanda já «agita» mercado, operadoras foram forçadas a criar novos planos e pacotes, levando uma «legião» de clientes à procura do melhor serviço a menor custo. Na corrida para angariar utentes, há agências abarrotadas e outras completamente «às moscas».

Há pouco mais de um mês que a quarta operadora de telefonia entrou em funcionamento, agitam-se os preços e os pacotes promocionais por todo o lado, observou o Novo Jornal, numa ronda feita às agências afins na capital do País.

A "luta" renhida para a fidelização de clientes começou, concretamente, no dia 07 de Abril, aquando do arranque da mais nova companhia telefónica, a Africell.

Neste mesmo dia, foi "forjado" o pacote Bazza pela operadora líder do mercado e com 11 milhões de clientes, a Unitel, travando, deste modo, um "combate cerrado" contra a companhia de capital norte-americano (Africell).

Face à entrada "estrondosa" da Africell no mercado, com oferta das chamadas grátis, durante 90 dias, entre usuários da mesma rede, a Unitel, detentora de 90% da quota de mercado de telefonia, engendrou o plano supracitado que, dentre vários benefícios, começa pela oferta de cartões "SIM", vulgarmente designados por "chip", com o limite de dois números por clientes.

Os utentes do plano "Bazza" podem, até Julho, por sinal prazo em que terminam as chamadas grátis entre os utentes da Africell, beneficiar de 60 minutos de chamadas e envio de mensagens grátis e, igualmente, 1 Gigabyte (GB) válidos por 10 dias após a sua activação.

Em virtude do pacote promocional, algumas agências oficiais da Unitel voltaram a registar enchentes, com maior "tónica" para os clientes ávidos de usufruir do serviço Bazza.

A título de exemplo, Paulo António, morador da Estalagem, acorreu à agência da Unitel da Torre Dipanda, nas imediações do Largo da Independência, para poder beneficiar da oferta dos chips, mas abriu-se a falar da falta de paciência que tinha em função da enchente na loja.

"Estou aqui há quatro horas e não sei a que horas vão atender-me. Só vou aguardar porque quero começar a falar grátis com amigos que já têm o plano", desabafou.

Na terça-feira, 17, pelas 13h00, na Avenida Ho Chi Minh, concretamente no Largo das Escolas, Daniel, vendedor de saldo, que preferiu não dizer o seu sobrenome, referiu que, apesar da entrada da Africell, a Unitel permanece no topo das vendas de saldo. Acrescentou, no entanto, que um dos grandes handicap das vendas das recargas físicas da Africell é o facto de ser uma companhia nova e de possibilitar os clientes da rede contactarem entre si sem custos, num período de três meses.

Alguns cidadãos ouvidos por este semanário revelam, no entanto, que, nessa disputa por oferta dos melhores serviços a preços mais acessíveis, os maiores beneficiados têm sido os consumidores, sendo que, com esta "guerra" na telefonia, os preçários têm ficado mais razoáveis para o bolso dos cidadãos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)