O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou um empréstimo de 75 milhões de dólares a Angola para financiar a primeira fase do projecto de saneamento inclusivo das cidades costeiras do País. A esse crédito junta-se um de 49,4 milhões de dólares concedido pelo Fundo Africa Growing Together (AGTF), patrocinado pela China e administrado pelo BAD, para co-financiar o projecto.

Estes fundos, segundo uma nota do BAD, visam melhorar o acesso a serviços de saneamento sustentáveis e resistentes ao clima nas cidades costeiras de Benguela, Baía Farta, Catumbela e Lobito, com uma população total de 1,4 milhões de habitantes.

O projecto faz parte da Estratégia de Longo Prazo Angola 2050 para promover infraestruturas e serviços de água e saneamento sustentáveis e resistentes ao clima.

"O saneamento gerido de forma segura é essencial para uma sociedade saudável e produtiva e a decisão do Governo de Angola de investir mais recursos no saneamento é uma medida arrojada", considera o BAD.

O projecto visa o fornecimento de infraestrutura de saneamento para assegurar o tratamento eficaz das águas residuais e das lamas fecais e melhorar a recolha e eliminação dos resíduos domésticos. As escolas e as unidades de saúde da zona do projeto receberão assistência para adquirir instalações sanitárias modernas.

"O projecto abrange igualmente o reforço das capacidades de jovens profissionais e técnicos como campeões do sector do saneamento. No seu conjunto, reforçará a resiliência das comunidades e aumentará a capacidade dos prestadores de serviços", lê-se na nota do BAD, que já tinha emprestado ao Governo angolano 123,7 milhões de dólares para o projecto de apoio institucional e de sustentabilidade à prestação de serviços urbanos de abastecimento de água e saneamento nas províncias do Bengo, Cunene, Cuanza Sul, Namibe, Lunda Norte, Lunda Sul e Cabinda.