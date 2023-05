A cidade do Porto, no norte de Portugal, recebe esta quarta-feira, 17 de Maio, o Fórum Económico Portugal-Angola que tem como lema "Construímos relações sólidas" através de uma abordagem ao desempenho e às perspectivas sobre o futuro da economia angolana.

Esta é a 1ª edição do Fórum Económico sobre os dois países e Angola e Portugal estarão representados, respectivamente, pelos ministros de Estado paraa Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e do lado português, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Vão estar ainda presentes secretários de Estado e os lideres das duas agências de promoção do investimento, AIPEX e AICEP, além de dezenas de empresários dos dois países.

Organizado pelo Banco Caixa Geral Angola, o AICEP e o AIPEX, os promotores querem ainda gerar uma nova vaga para as relações entre Portugal e Angola, para que estas sejam "mais operacionais e profundas".

Com este fórum pretende, ainda dar visibilidade a esforço de Angola na diversificação da sua economia, apostando-se no papel que Portugal possa desempenhar no apoio a esse mesmo esforço de Luanda para criar novos polos de desenvolvimentos além do sector petrolífero, que ainda representa cerca de 90% das exportações nacionais e cerca de 35% do seu PIB.

Nos três painéis com que se apresenta, este fórum vai debater o "Desempenho e Perspectivas sobre a Wconomia Angolana", o "Programa de Desenvolvimento e Oportunidades Sectórias" e os "Instrumentos Financeiros de Apoio ao investimento".