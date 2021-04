Angola e a Espanha assinaram hoje, quinta-feira, 08, no âmbito da visita do presidente do Governo espanhol, três memorandos de entendimento em matéria de agricultura, pescas, indústria e comércio e um acordo no sector dos transportes aéreos que vai permitir que a companhia aérea espanhola volte a ligar as capitais dos dois países.

A assinatura deste acordo e dos memorandos de entendimento foram confirmadas quando João Lourenço e o chefe do Executivo espanhol, Pedro Sánchez, faziam declarações à imprensa no fim do encontro entre ambos, no Palácio da Cidade Alta.

No domínio das pescas, o memorando, visa promover a cooperação em matéria de agricultura, pecuária e desenvolvimento florestal agroalimetar, incluído aspectos relativos à produção primária e à sua transformação.

O memorando prevê ainda a elaboração de programas conjuntos para a capacitação de técnicos e especialistas.

Jà no capítulo das pescas, o memorando de entendimento sobre a cooperação pesqueira e aquicultura tem por objectivo estreitar os vínculos entre as instituições sectoriais de pesca e aquicultura do Ministério das Pescas da República de Angola e do Reino da Espanha.

Outro memorando de entendimento assinado tem a ver com os sectores da indústria e comércio eprevê a cooperação institucional em matéria da política industrial, mediante o intercâmbio de informação e conhecimento, bem como a materializáveis através de programas, projectos e acções concretas.

O acordo sobre transporte aéreo visa garantir os direitos de exploração dos serviços aéreos internacionais regulares nas rotas entre Angola e Espanha, incluindo as companhias aéreas dos dois países.

Esta rota deixou de ser usada em 2016.

Ao ler a declaração no final das conversações, João Lourenço, lamentou que África seja um continente com enormes recursos mas mal aproveitados.

"No âmbito da política de internacionalização da sua economia, Espanha escolheu Angola com prioridade. É uma decisão muito acertada", disse João Lourenço.

Pedro Sánchez reafirmou que "Angola é um parceiro estratégico de Espanha" e prometeu ajudar Angola a não depender somente de petróleo.