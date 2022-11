A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) encerrou temporariamente, este mês, 11 empresas que actuam no território nacional, por falta de higiene e venda de produtos fora do prazo de validade.

De acordo com o relatório mensal da ANIESA, foram realizadas inspecções em quase todas as províncias de Angola, que culminaram com o encerramento de 11 empresas que se dedicavam à comercialização de produtos alimentares e bebidas.

A direcção da ANIESA explica que factores como mau estado de conservação, data de caducidade vencida, especulação de preços e falta de higiene estiveram na base para o encerramento destas 11 empresas durante o mês de Novembro.

Como é o caso das empresas Multi Bebidas e Alimentos, em Viana, Mahamat Salehissakha e a farmácia Ilupaka Farma, no kilamba que foram fechadas por falta de higiene.

Os dados do relatório mensal da ANIESA dão conta que Benguela foi a província com mais casos de encerramento, com um total de 7 empresas.

No município sede, zona da Caota, fechou-se as indústrias Fuhai Atlântico Pescas, Sode Lda e a Guanda Pesca, por má conservação dos peixes e falta de higiene

Já município da Baía Farta, as empresas Vimar & Filhos, Naipe, Vitória Oriental Industrial de Pescas Crustáceos, também da área de pesca, foram encerradas por ali terem sido detectados produtos em contacto com a parede, falta de sinalização no pavimento, ou mau estado dos frigoríficos onde é congelado o peixe.

E no município da Catumbela, foi encerrada a indústria Soba Sociedade de Bebidas de Angola, por falta de ventilação no seu interior, falta de sinalização no pavimento e falta de equipamentos de protecção individual para os trabalhadores.

Em Cabinda, a empresa ANSEBA, foi fechada por comercializar várias caixas do sumo com datas de validade expiradas.