Autoridades da RDC autorizam apenas a entrada de camiões com destino a Cabinda - Governo angolano movimenta-se para tomar posição

As autoridades da República de Democrática do Congo (RDC), que recentemente passaram a exigir visto migratório aos camionistas angolanos, estão a autorizar apenas a passagem de camiões com destino à província de Cabinda, desobrigando os camionistas da apresentação do documento, mas, para circularem no País, mantêm o impedimento e as obrigações. No entanto, a maior parte dos camiões angolanos carregados de mercadorias têm maioritariamente como destino a capital congolesa, Kinshasa, onde existe o maior parque comercial, apurou o Novo Jornal, que sabe que o Ministério dos Transportes chamou esta segunda-feira, 28, a associação dos transportadores para um encontro.