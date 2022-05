Segundo a Rádio Nacional de Angola, que cita o representante do Banco Africano de Desenvolvimento, Túlio Cravo, o valor absorvido foi aplicado em projectos agrícolas, ampliação da rede de distribuição de energia, água e apoio à reforma fiscal nas províncias de Cabinda, Benguela, Huambo, Malanje, Luanda e Zaire.

"As nossas acções estão baseadas nas prioridades do Governo. A nossa actuação estratégica em Angola depende de uma orientação estratégica do Governo. É nesta perspectiva que o BDA colabora com as autoridades", disse Túlio Cravo.

De acordo com o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), parte do valor do empréstimo cedido pelo BAD (165 milhões USD) foi utilizado para ajudar o Governo na consolidação orçamental e reforma fiscal.