Vera Daves de Sousa foi distinguida com o título "Ministro das Finanças do Ano", pelo African Banker Awards, evento anual que faz parte do programa oficial das Reuniões Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). O reconhecimento, de acordo com os responsáveis pela revista African Banker e os organizadores do African Banker Awards, foi baseado em critérios como o trabalho que a ministra angolana tem desenvolvido "visando a sustentabilidade das finanças públicas, bem como a sua capacidade de enfrentar problemas económicos globais mais desafiadores, no actual contexto".

Foram também motivos para este reconhecimento, aspectos como a "corajosa agenda reformista em prol da renovação da confiança na economia de Angola e na mobilização de recursos para a transformação das infraestruturas", destacou a organização, constituída pela revista African Banker e pela IC Events, em cooperação com a Business in Africa Events.

Para além da distinção do Ministro das Finanças do Ano, foram entregues, esta quarta-feira, 25, em Accra, capital do Gana, galardões de outras categorias como as de Banqueiro Africano do Ano, Banco Africano do Ano, Instituição Financeira de Desenvolvimento do Ano, Banco Regional do Ano, Acordo de Infraestrutura do Ano, Negócio do Ano - Dívida, Negócio do Ano - Equity, Prémio FinTech do Ano, Banco Sustentável do Ano, Banco do Ano das PME, Acordo energético do Ano, Negócio agrícola do Ano, Prémio de Realização Vitalícia, Ícone do banqueiro africano e Governador do Banco Central do Ano.

Esta não é a primeira vez que este prémio é atribuído a um ministro das Finanças de Angola. Em 2014, venceu na mesma categoria, o então ministro das Finanças, Armando Manuel.