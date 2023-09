Banca: BNA testou a capacidade de resistência dos bancos nacionais e sete chumbaram

Entre os 23 bancos a operar no sector bancário angolano, sete chumbaram no teste de stresse feito pelo Banco Nacional de Angola (BNA) onde estes foram colocados hipoteticamente em confronto com cenários adversos incluindo o risco da deterioração da carteira de crédito.