O Banco de Poupança e Crédito (BPC) tem novo Conselho de Administração (CA), liderado por Cláudio Pinheiro Pinto Macedo, membro do anterior CA, depois de o BNA ter deferido os pedidos relativos aos candidatos.

António André Lopes, que terminou o mandato no dia 30 de Setembro, depois de três anos a desempenhar o cargo de PCA, foi substituído por Cláudio Pinheiro Pinto Macedo, e o BPC conta agora Luzolo Adriano Neto Espírito Santo de Carvalho como presidente da Comissão Executiva (PCE).

Da lista dos integrantes do Conselho de Administração do banco público fazem parte António José da Silva, Jerónimo João Lara, Ana cristina Afonso Viegas de Ceita, como administradores independentes, e Luís Mulumba Duarte, Walter Salgueiro, Sandra jardim do Nascimento Balça e Áurea Alexandre como administradores executivos.

O BNA deferiu os pedidos enviados pelo Banco Poupança e Crédito, considerando que todos eles preenchem "cumulativamente" os requisitos de idoneidade, qualificação e experiência profissional, assim como independência e disponibilidade.

Entre 2019 e 2021, o Banco de Poupança e Crédito deixou de ter na sua folha salarial 1.014 colaboradores, no âmbito do processo de optimização do capital humano desenvolvido pela instituição bancária.

Só entre 2020 a 2021, deixaram de constar da folha salarial do BPC 576 efectivos: 225 por extinção do posto de trabalho, 158 por mútuo acordo, 110 por via de despedimento disciplinar, 17 através de reformas antecipadas, para além de mais de 70 por falecimento e reformas, segundo o relatório e contas de 2021.