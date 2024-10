A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do colectivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipa técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro, ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa", disse o presidente do MPLA, João Lourenço, durante a abertura da 3ª sessão extraordinária do Comité Central realizada em Luanda, na passada quarta-feira, 09, do mês corrente.