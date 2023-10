O Banco de Poupança e Crédito (BPC) emitiu um comunicado para mostrar "perplexidade" sobre uma notícia do Novo Jornal onde diversos clientes do banco criticavam os atrasos nas transferências internas, mas não nega que esses atrasos existem.

No documento enviado ao Novo Jornal, intitulado "Notícia Novo Jornal", pela direcção de marketing do banco público, pode ler-se que essa "perplexidade" resulta da taxa de concretização deste serviço de operações intrabancárias processadas em menos de 24 horas ser de "99%".

Nesta reacção à notícia "Clientes do BPC reclamam da morosidade na transferência de dinheiro para o mesmo banco - Banco diz que não há registo de anomalias no sistema", o BPC, banco que atravessa há anos uma severa crise, resultado em grande medida de volumosas quantidades de crédito malparado, sublinha que continua a envidar todos os esforços para melhorar, diariamente, a qualidade dos produtos e serviços disponibilizados".

E o BPC avança igualmente neste comunicado enviado ao Novo Jornal que tem disponível "diversas plataformas" para que os seus clientes "possam interagir com o Banco e apresentar sugestões e reclamações".

E acrescenta: "De acordo com os registos da Instituição não existem, nas referidas plataformas, reclamações da natureza que a notícia veiculava", sendo que nessa mesma notícia, o Novo Jornal já citava uma fonte da instituição a referir essa ausência de conhecimento interno sobre os atrasos referidos pelos clientes ouvidos pela redacção online do Novo Jornal.

Apesar dos anos sucessivos envolto em crise, o BPC nota que essa fase da sua história está a ser ultrapassada, "com particular realce para os resultados positivos" obtidos no primeiros semestre deste ano, ao que diz acrescentar a "diminuição de cerca 20% do total de reclamações de Clientes, comparativamente ao ano anterior".