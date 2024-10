Camionistas exigem uma "posição firme" por parte do Governo angolano quanto à proibição de circularem na RDC e ameaçam com greve

Os camionistas angolanos que operam no território da República de Democrática do Congo (RDC) exigem que o Governo tome uma posição firme, nos próximos dias, quanto à decisão tomada pelas autoridades congolesas de proibir os transportadores angolanos sem visto migratório de circular no seu território, e ponderam realizar uma greve em todo o País, caso o Governo angolano não se imponha.