A Autoridade do Canal do Suez confirmou esta segunda-feira que o cargueiro Ever Given começou a flutuar depois de ter encalhado na terça-feira, bloqueando o tráfego naval. Também um vídeo publicado no Facebook esta manhã parece mostrar a popa do navio porta-contentores já a baloiçar, abrindo espaço numa das principais rotas marítimas do comércio global.

No vídeo são mostrados rebocadores movendo-se em torno do Ever Given e ouvem-se vozes a celebrar, e, segundo a BBC e o El País, a posição navio já foi corrigida em 80%, tendo-se afastado 102 metros da costa.

As manobras serão retomadas quando a maré atingir dois metros, a sua altura máxima, por volta das 11h30 horas locais [10h30 em Luanda], a fim de a embarcação flutuar completamente e de modo a reposicioná-la no meio do canal.

Ontem já tinham sido dados passos importantes, com a libertação do leme e das hélices do navio, numa operação em que participaram 12 rebocadores, que continuam a tentar retirar este gigante com 400 metros de comprimento e capacidade de carga de 224 mil toneladas para conseguir abrir passagem nesta rota fundamental para o comércio entre continentes.

Situado no Egipto, o Canal do Suez liga o Mar Mediterrâneo (Oceano Atlântico) ao Mar Vermelho (Mar Arábico, Golfo Pérsico e Oceano Índico.

Ao dividir a África da Ásia, este canal tem uma importância inestimável para o comércio entre estes dois continentes desde que foi inaugurado, a 17 de Novembro de 1869, sendo ainda importante para a ligação da África Oriental e a Ásia às Américas.

O porta-contentores MV Ever Given está a bloquear o Canal do Suez desde a tarde de terça-feira, não sendo, segundo as agências, ainda claro o que levou este gigante a encalhar, atravessando-se no estreito canal, deixando intransitável uma das mais importantes rotas do comércio global, embora tenham sido relatados ventos fortes na região aquando do acidente.

Na manhã de domingo 327 navios aguardavam passagem, embora alguns, os maiores e que têm maiores depósitos de combustível, tenham desviado rota para contornar África.