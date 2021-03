O cargueiro Ever Given, que durante quase uma semana bloqueou o Canal do Suez, foi desencalhado esta segunda-feira e já flutua, anunciou a autoridade do canal. O navio está agora num lago a meio do canal para ser inspeccionado.

Segundo a agência Reuters, que cita a Autoridade do Canal do Suez, esta rota marítima vai ser reaberta em breve, mas ainda não é certo quando é que os 369 navios em espera vão poder seguir viagem.

Situado no Egipto, o Canal do Suez liga o Mar Mediterrâneo (Oceano Atlântico) ao Mar Vermelho (Mar Arábico, Golfo Pérsico e Oceano Índico.

Ao dividir a África da Ásia, este canal tem uma importância inestimável para o comércio entre estes dois continentes desde que foi inaugurado, a 17 de Novembro de 1869, sendo ainda importante para a ligação da África Oriental e a Ásia às Américas.

O porta-contentores MV Ever Given estava a bloquear o Canal do Suez desde a tarde de terça-feira, não sendo, segundo as agências, ainda claro o que levou este gigante a encalhar, atravessando-se no estreito canal, deixando intransitável uma das mais importantes rotas do comércio global, embora tenham sido relatados ventos fortes na região aquando do acidente.