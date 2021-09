A República Popular da China foi o principal fornecedor de produtos importados por Angola no segundo trimestre de 2021, atingindo o valor comercial de 276 mil milhões de kwanzas, compatível a 440 milhões de dólares, representando um aumento de 86% em relação aos 148,5 mil milhões Kz do mesmo período do ano passado, observou o Novo Jornal o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) do ano em curso.

Efectivamente, de Abril a Junho do corrente ano, Angola importou mercadoria de mais de 20 países no mundo no valor de 3,5 biliões Kz, equivalente a 5,6 mil milhões de dólares, sendo que produtos provenientes da China representaram 8% do montante bruto.

Já Portugal foi o segundo maior fornecedor de produtos para o País, com importação na cifra dos 214 mil milhões Kz, simbolizando uma participação de 6% dos 3,5 biliões Kz. Deste modo, a importação lusa cresceu 17%, uma vez que, no segundo trimestre de 2020, os produtos provenientes de Portugal ficaram na ordem dos 184 mil milhões Kz.

