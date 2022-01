Subida no pagamento de obrigação fiscal leva residentes da Centralidade do Kilamba a contestar procedimento da AGT. Aqueles reivindicam retorno à normalidade sob pena de desencadear em protestos.

A cobrança «excessiva» do Imposto Predial (IP) nas centralidades referente ao ano passado pela Administração Geral Tributária (AGT) está a provocar descontentamento nos moradores de algumas centralidades, que ameaçam desencadear até em manifestações de protesto.

Segundo um dos habitantes da centralidade do Kilamba, que reside no bloco H e que pediu anonimato, a representação local da AGT elevou o Imposto Predial de 2021, assim que um apartamento da tipologia T-3 passa a pagar 51 mil kwanzas, contra 12 mil Kz cobrados no ano anterior.

"Não se pode compreender esta subida brutal do Imposto Predial. Já nos debatemos com o facto de as casas ainda não serem nossas e continuarmos a liquidar o IP, por renda resolúvel, enquanto apenas devíamos pagar o imposto após conclusão dos pagamentos na totalidade deste modelo de arrendamento", afirmou o morador insatisfeito.

O contestatário disse que, com este procedimento, a AGT está a pactuar com o pagamento de um imposto injusto, que agora se agrava com esta última subida, apesar de ser liquidada anualmente.

"Não entendemos a razão pela qual este imposto subiu tanto assim", deplorou o nosso interlocutor.

Outro residente de um dos edifícios F, da mesma centralidade, diz não entender as modalidades que levaram à cobrança «exagerada» deste imposto, sublinhando que em caso de a situação não ser reposta, os moradores da cidade prometem realizar uma manifestação, de forma a protestar a cobrança que consideram elevada.

