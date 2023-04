Apesar de o Banco Nacional de Angola (BNA) ter emitido uma norma sobre o sistema de pagamento, no quesito levantamento de numerário em Terminal de Pagamento Automático (TPA), onde taxa uma comissão de 1% em levantamento, com um mínimo de 50 Kz, alguns comerciantes que receberam as máquinas para facilitar os pagamentos na actividade comercial nos seus estabelecimentos decidiram entrar de forma ilegal para o negócio, observou a equipa de reportagem do Novo Jornal em rondas efectuadas em alguns bairros de Luanda.

A infracção está sustentada pelo facto de os comerciantes cobrarem nada mais, nada menos, que uma comissão de 10% do valor a ser transferido para a conta do proprietário, violando o Instrutivo 12/2021, de 14 de Setembro, Sistema de Pagamentos.

"Nas operações de levantamento, que não estão associadas a uma compra, com ou sem cartão, é cobrada uma Comissão de Serviço ao cliente de 1% do valor do levantamento, com o mínimo de 50 Kz, que será automaticamente transferido para a conta bancária do comerciante", plasma o ponto nº 6.2 do normativo, sobre as comissões.

