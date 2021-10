Os trabalhadores com baixo rendimento, cuja massa salarial total dos envolvidos em cooperativas não seja superior a 429.080 Kz, equivalentes a 20 salários mínimos nacionais, tendo como base os 21.454 Kz do sector da Agricultura, foram sensibilizados a aderir ao sistema de protecção social obrigatória, apurou o Novo Jornal.

Em declarações à imprensa, durante a campanha de sensibilização aos comerciantes do mercado do Asa Branca, na última sexta-feira, 08, o director-geral do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), Anselmo Monteiro, explicou que a organização pretende dar garantia futura e levar as pessoas a conhecer o sistema de segurança social.

"A perspectiva é de aproximarmos cada vez mais a segurança social às pessoas, porque elas têm de confiar no sistema de protecção social obrigatório. Dentro de mais alguns anos, não terão energia suficiente para desenvolver as actividades que hoje realizam", fez saber o responsável.

Quanto às taxas de descontos neste regime, o NJ observou que os responsáveis das cooperativas terão de pagar uma taxa de 4% do seu rendimento e o trabalhador contribuirá com 1,5%, respectivamente.

